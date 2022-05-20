Carolina Rocha nos reveló todo lo que vio en Cuba.

Este martes tuvimos como invitada de honor a Carolina Rocha, hace un tiempo fue de vacaciones con su familia a Cuba, pero aprovechó para hacer un reportaje de la situación que se vive en la isla.

Muchas gracias que me recibieron aquí porque yo sé que, si estoy aquí, la gente va a querer ver este documental de lo que pude grabar durante 7 días que estuve en Cuba, lo grabé con mi celular

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Hay una realidad que es triste, yo iba de vacaciones y creo de pronto, uno como turista en Cuba puede abstraerse de la realidad y no voy a ver que aquí hay hambre, que hay carecía, que aquí todo está faltando y, que es en realidad una crisis humanitaria, no se me ocurre otro término para nombrarla

Yo, creo que como soy reportera, el día uno que salí a correr dije: ‘No puedo’ porque empecé a ver muchísimas filas y luego veías a todo mundo sentado en las banquetas de la Habana, pasan horas haciendo fila y, empecé hacer preguntas con el celular y entonces me decían: ‘Estamos esperando a que distribuyan algo’ o sea, ellos poder comprar y decían ‘Ayer, hubo aceite, hoy no sabemos qué va a entrar, pero todo lo necesitamos’

Los cubanos pasan gran parte de su tiempo en filas para poder comprar algo sin saber que vas a comprar, pues no hay suficiente de nada.

Imagínate, estar 6 horas en una fila y ni siquiera sabes si es por un papel de baño, si es por una pasta dental. Hay veces que si tienen el dinero por las personas del extranjero les envían, las remesas; hay veces que tienen el dinero y no hay que comprar

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La situación en Cuba es desesperante.

Los cubanos están pasando por una de las peores crisis de su historia, por lo que las condiciones de vida son terribles.