Casa de Andrés García en Acapulco fue destruida por el Huracán Otis

Aturo Carmona confirmó que la casa que perteneció a Andrés García en Pie de la Cuesta, Acapulco ha quedado prácticamente en obra negra tras al paso del huracán “Otis”, tal y como lo informó a Ventaneando Margarita Portillo, viuda del actor.

¿Qué dijo Arturo Carmona?

En charla con los medios, entre ellos Ventaneando, Arturo Carmona declaró que “dentro de lo malo, lo menos peor le tocó a Margarita Portillo por fortuna”. Sin embargo, al preguntarle sobre si el Paraíso sigue en pie, el actor aseguró que “está muy dañado y obviamente vamos a estar ahí al pendiente para poderla apoyar y levantar esa casa tan icónica de Andrés”.

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“(El Paraíso se dañó) Yo creo que en un 60%, las palmeras, habían muchas construcciones de madera. La casa de Andrés pues obviamente era de material y sí está dañada”, agregó Arturo Carmona.

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¿Le agradeció a Aracely Arámbula que no lo tenga en la lista de cucarachos?

En otros temas, Arturo Carmona le agradeció a Aracely Arámbula, de quien fue pareja, no tenerlo en la lista de los reyes cucarachos. “Todos hemos sido cucharachos en la vida de alguien, entonces de repente en tus parejas también hay cucarachas”.

“Cuando hay un pleito o hay diferencias con tu pareja pues obviamente eres lo peor en ese momento, ya después a lo mejor se le pasa pero por lo pronto ya fuiste cucaracho”, recalcó el actor.

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¿Qué dijo sobre Aracely Arámbula? Así mismo, Arturo Carmona aseguró que Aracely Arámbula “es una gran mujer que ve por sus hijos siempre, tanto profesionalmente como en su manutención, en su preparación y en su educación”.





Por último, Carmona prefirió no opinar sobre la pensión alimenticia que Luis Miguel ya depositó para los dos hijos de Aracely y que ella se niega a cobrar. “Es difícil poder opinar de personas que están viviendo una situación delicada porque tú sabes que hay hijos”.