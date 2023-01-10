Caso de Yeimy Berenice paraliza a México, fue encontrada muerta en un pozo.

El 2023 ha iniciado y la violencia contra las mujeres no cesa en nuestro país pues recientemente se dio a conocer el caso de Yeimy Berenice Lavadores Canul, de 25 años y cuyo cuerpo fue encontrado sin vida al interior de un pozo en San José Tecoh, al sur de Mérida, Yucatán.

¿Desde cuándo estaba desaparecida Yeimy Berenice? La joven finada fue reportada como desaparecida el pasado 4 de enero; sin embargo, las esperanzas de su familia por volver a verla es esfumaron el pasado 7 de enero cuando su cuerpo fue localizado al interior del pozo.

Te puede interesar: ¿Quién mató a Debanhi?: Vinculan a estas dos personas por su muerte.

¿Qué se sabe sobre su muerte?

De acuerdo con sus familiares, el día que Yeimy Berenice desapareció se dirigía a Plaza Kukulcán, un lugar cercano a su domicilio, ubicado en la colonia Salvador Alvarado Sur, desafortunadamente no volvieron a saber nada de ella hasta su hallazgo.

La joven solía realizar sus trayectos en moto, pero el día de su desaparición se le descompuso, por lo que tuvo que hacerlo en transporte público. Existe otra teoría que hasta el momento no ha sido confirmada y asegura que la joven salió de su casa en compañía de un hombre.

Así mismo, sus familiares aseguran que Yeimy Berenice acostumbraba a mantenerse en contacto y les informaba su ubicación, por lo que el día de su desaparición se les hizo raro no saber nada de ella, por ello decidieron denunciar su desaparición, fue así como la Fiscalía General de Yucatán activó el Protocolo Alba para su búsqueda.

Elementos de la FGY y de la Secretaría de Seguridad Pública emprendieron la búsqueda de la joven, por lo que se dirigieron a un predio donde lamentablemente fue encontrado el cuerpo de Yeimy Berenice, aunque en aquel momento no se tenía certeza de que fuera ella.

También te puede interesar: Papá de Debanhi Escobar revela que su hija fue secuestrada antes de su asesinato.

Posteriormente se activaron los protocolos de feminicidio y se le avisó a la madre de la joven finada sobre el hallazgo, por lo que acudió al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, a reconocer el cuerpo, fue así como se pudo comprobar que era el de Yeimy Berenice.

¿Quién pudo ser el responsable?

La madre de la víctima dijo sospechar del novio de su hija, ya que constantemente discutían, además de que dejó de acudir a su centro de trabajo, así como responder llamadas y mensajes. Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, por lo que habrá que esperar los resultados de la necropsia.

