Cata se dice harta de los ataques de Gabo: Los Otros la defienden.

El robo de alimentos en Survivor México continúa desatando un ambiente tenso entre todas las tribus, pues podrían enfrentar graves consecuencias en algunas semanas.

Por lo pronto, Yusef y la Tribu Jaguar han estado en el ojo del huracán, pues son los principales sospechosos de contar con un baúl de alimentos en su refugio.

Lo anterior también ha desatado un fuerte enfrentamiento entre Catalina y Gabo, este último le gritó a la productora e intentó exhibirla ante todos los participantes de Survivor México.

Los ataques y calumnias del reportero de espectáculos han bajado el ánimo de Catalina, así lo confirma Saadi a las cámaras de nuestro reality show.

"Cata está pasando por un proceso complicado. Gabo tiene un poder en la lengua... el hecho de querer estar calumniando a Cata se me hizo muy bajo. Ella andaba muy desmotivada desde lo ocurrido, ha andado llorando, por momentos es estable y por momentos llora", expresó.

No es la primera vez que Cata y Gabo pelean, pues se enfrentaron a gritos más de una vez cuando ambos eran integrantes de la Tribu Jaguar.

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Catalina no está dispuesta a tolerar las calumnias de Gabo Cuevas

Catalina fue acusada por Gabo Cuevas de robar galletas, acusación que molestó a la productora y le provocó un bajón de energía.

La participante de Los Otros se desahogó con su tribu, aunque confesó que jamás se había sentido tan apoyada: "Me motiva ganar... voy a tratar de ser mejor cada vez", contó.

Ale Saadi dice estar preocupada por Catalina, incluso acepta que siente vergüenza al recordar los malos tratos a la participante en la Tribu Jaguar.

"Es una mujer fuerte. Sobrevivió seis semanas a muchos ataques... me da mucha vergüenza el hecho de haber aportado con eso. Sabemos que Gabo es pura mentira y quiere ser el foco siempre", dijo.

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