“Hasta a mí me está cayendo mal”: Cathe habla de la actitud de Nahomi en esta temporada de Survivor

Estamos a pocos días de vivir la gran final de Survivor México, donde solo uno de los participantes será el ganador absoluto. Por ese motivo, Carlos ‘Chicken’ Muñoz invitó a De Lo Que UNO Se Entera a varios de los sobrevivientes que ya estuvieron en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

En ese momento, Cathe fue la que habló sobre la actitud que ha tenido Nahomi y la estrategia que ha seguido Saadi para llegar a la final de Survivor México.

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¿Saadi ha tenido una buena estrategia?

¿Qué opinan sobre la estrategia que ha tenido Saadi, quien logró llegar a la semana final de Survivor México, aunque no todos están contentos con su desempeño?, preguntó Chicken.

Mira, siento que Saadi lo ha hecho súper bien en cuestión de chismes, porque sabemos que en mi temporada, porque era mucho cuchicheo, que el tótem, que los votos, que yo lo voy a eliminar. Y creo que Saadi, sí le ha bajado mucho y ahora que hablé con Kenta, también me dijo que Saadi viene en otro mood, súper chill, relajada

¿Qué piensa sobre la actitud de Nahomi?

Cathe se mostró sorprendida y decepcionada por la forma en que se ha comportado Nahomi, quien ha sido una de las más polémicas en su segunda participación.

Cuestiones de Nahomi, no ha cambiado, lo siento mucho, pero no ha cambiado, yo le dije ‘hermana, tienes una segunda oportunidad ¿Qué vas hacer para cambiar? ¿Qué se va hacer en este plan?’ Dale y cuando la vi, hasta a mí me está cayendo mal

Miren, yo siento que Nahomi, enamora por la pancita, hace de comer, es la mamá de la tribu, por eso se empezó a ganar a varios, pero la verdad, es que le endulzaba el odio y por atrás, yo siento que cuchilladas

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