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FOTOS | “Ya no soy un papasito, ahora sí soy un papá”. Nodal y Cazzu tendrán un bebé.

En el cierre de “Nena Trampa Tour”, la rapera argentina Cazzu, mostró su pancita y generó un revuelo entre sus fanáticos presentes y en redes sociales.

Por: Ana Patricia Pérez

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