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FOTOS | ¿Nodal ya se quiere casar con Cazzu? ¡Ya hasta tiene iglesia!

Christian Nodal ya presentó a Cazzu y hasta eligió a un padre e iglesia para su boda. ¡Esto va muy en serio! Te contamos.

Por: TV Azteca

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Cazzu frente al espejo.jpg
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