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FOTOS| Cazzu le lanza flores a Christian Nodal: “Mientras ladran, vos brillas Nodal”.

La cantante argentina compartió una historia en la que se puede ver al cantante ofreciendo un recital y al pie de la imagen un texto en el que resalta su éxito.

Por: TV Azteca

Christian Nodal muy serio..jpg
Nodal fumando.jpg
Nodal blanco y negro (2).jpg
Nodal blanco y negro.jpg
Cazzu selfie con lentes.jpg
Cazzu selfie en espejo.jpg
Nodal con copa en mano.jpg
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Christian Nodal cantando..jpg
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Cazzu frente al espejo.jpg
Cazzu pelo corto.jpg
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Christian Nodal tatuaje..jpg
Christian Nodal de rubio..jpg
Christian Nodal nuevo look..jpg
Christian Nodal renovado..jpg
Cazzu cabello rosa.jpg
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