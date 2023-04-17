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FOTOS | Te contamos la historia de amor de Cazzu y Nodal, así comenzó todo.

Después de algunos meses, Cazzu y Nodal anunciaron que están esperando un bebé. Te contamos cómo ha sido la historia de amor de los famosos cantantes.

Por: Ana Patricia Pérez

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Cazzu y Nodal de rojo.jpg
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