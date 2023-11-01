  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Cazzu revela nombre que Nodal quería ponerle a su bebé

La argentina contó que su pareja llamó por mucho tiempo “Miel” a su bebé, pero al final se decidieron por otro nombre. Te contamos los detalles en fotos.

Por: Maribel Velázquez

Nodal.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu (6).jpg
Nodal de joven.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu (4).jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
Cazzu (2).jpg
Cazzu.jpg
Cazzu (5).jpg
Cazzu foto en espejo.jpg
Cazzu.jpg
Cazzu selfie.jpg
Nodal riendo.jpg
/
Nodal.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu (6).jpg
Nodal de joven.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu (4).jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
Cazzu (2).jpg
Cazzu.jpg
Cazzu (5).jpg
Cazzu foto en espejo.jpg
Cazzu.jpg
Cazzu selfie.jpg
Nodal riendo.jpg
Nodal.jpg
Cazzu y Nodal felices.jpg
Cazzu (6).jpg
Nodal de joven.jpg
Cazzu de perfil.jpg
Cazzu (4).jpg
Cazzu y Nodal amorosos.jpg
Cazzu y Nodal hijo.jpg
Cazzu (2).jpg
Cazzu.jpg
Cazzu (5).jpg
Cazzu foto en espejo.jpg
Cazzu.jpg
Cazzu selfie.jpg
Nodal riendo.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado