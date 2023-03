VIDEO: Celebra cumpleaños de su hija frente al juzgado porque su ex no deja verla.

La custodia de los hijos es un tema delicado, la cual puede ser llevada a un juzgado, pero también puede ser acordada entre los padres. Es importante destacar que en la mayoría de los casos, se considera que es beneficioso para los niños tener una relación cercana con ambos padres, ya que la presencia de los dos ayuda a su bienestar a largo plazo.

Sin embargo, en las redes sociales se ha viralizado un video que muestra a un padre desesperado organizando la fiesta de cumpleaños de su hija frente a un juzgado. Esta inusual celebración se llevó a cabo como forma de protesta, ya que el hombre ha sido impedido por su expareja y un juez de ver a su hija de tres años por segundo año consecutivo.

¿Qué fue lo que pasó?

A través de su cuenta de TikTok, agustinramirez311, el padre, compartió un emotivo video de la fiesta que organizó para su pequeña hija. En la descripción del video, explicó que la celebración se llevó a cabo para que su hija, cuando crezca, pueda verlo y comprender que no estuvo cerca de ella en un día especial no porque no quisiera, sino porque se lo impidieron.

El padre también mencionó que la razón detrás de su ausencia en el cumpleaños de su hija fue la negativa del juez sexto familiar de Villas de la Hacienda, en Atizapán de Zaragoza, de permitirle ver a su hija por segundo año consecutivo.

#biensuperiordelniño #niñez #adolecentes #estadodemexico #poderjudicialdelafederacion #corruptosdemexico #corruptos #obstructionofjustice #denunciafalsa ♬ sonido original - Agustín Ramírez @agustinramirez311 Hoy el juez sexto familiar de villas de la hacienda en Atizapán de Zaragoza, sabe que mi hija barbara llego golpeada al centro de convivencias y los psicólogos no lo pusieron en el informe. Hoy en su cumpleaños número 3, vine a festejarlo en la banqueta ya que este juez no me permitió ver a mi hija por segundo año consecutivo en su cumpleaños. Y así como a mi hija barbara están cientos de niñas, niños y adolescentes. Los niños tienen derecho de estar con mamá y papá. Si compartes esta información podemos hacerlo viral. Es un sistema injusto para la niñez. Basta de la alienación parental #justiciaparalosniños

La emotiva historia del padre ha llamado la atención de muchos en las redes sociales y ha generado un debate sobre la importancia de garantizar el derecho de los niños a tener una relación cercana con ambos padres después de una separación o divorcio.

