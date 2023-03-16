Celina del Villar deja que Apio Quijano coquetee con su esposo Benny Ibarra en el escenario.

Mientras algunos aseguran que el coqueteo entre Erik Rubín y el Apio Quijano en el escenario de los 90’s Pop Tour causó estragos en la relación del cantante y Andrea Legarreta, Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra, aseguró que ella misma ha alentado al integrante de Kabah a seducir a su marido en el show.

¿Qué dijo Celina del Villar sobre los coqueteos del Apio Quijano en el escenario?

“La historia es así, el Apio intenta besar a Erik y mi marido se fajonea al Apio, entonces, ¿qué les puedo decir? En este último concierto en Monterrey, que fue la despedida de Erik y Benny dentro del 90’s, yo llegué al camerino a decirle al Apio: 'espero que esta vez no me falles porque es el último concierto de Benny y te tienes que aprovechar de eso'”, sentenció Celina del Villar.

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¿Le dio instrucciones al Apio de cómo seducir a Benny Ibarra? Del Villar reveló que le dio instrucciones al Apio para seducir a su esposo: “Está divertido, es un show y el que hayan causado a nivel mediático polémica, ustedes (los medios) mismos sabían que eso no era real”.

Y aunque ella y Benny siguen juntos en pareja, Celina del Villar aseguró que al igual que Erik Rubín y Andrea Legarreta, ellos han pensado varias veces en separarse.

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“Yo voy para 35 años con el mismo, sería muy aburrido si no hubiera altas y bajas y si no hubiera de pronto inestabilidad para que en los momentos estables respires y te des cuenta de lo bueno que es cuando las cosas van bies. Nosotros desde que descubrimos la terapia individual y de pareja, las cosas han funcionado muy bien”, agregó la esposa de Benny Ibarra.

¿Por qué se suscitó la polémica con Apio Quijano?

Tras la separación de Erik y Andrea han surgido infinidad de rumores, mismos en los que se ha visto involucrado Apio Quijano, quien ha sido señalado como el tercero en discordia, todo por el coqueteo que le hizo al exTimbiriche en el escenario de los 90’s Pop Tour.

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Por ello, el integrante de Kabah anunció a través de sus redes que se apartaría por un tiempo de las plataformas digitales, ya que deseaba cuidar su salud mental y emocional.

“Por este medio les platico que me voy a ausentar de las redes por un tiempo breve. Hoy en día hay problemas reales en el mundo para que centren su atención en chismes y todo lo que hablan de mí. Me ausento por salud mental y emocional. Por respeto al proceso de Erik y Andrea y por respeto a mi persona. Pronto estaré de vuelta. Gracias por su apoyo”, declaró hace unos días.