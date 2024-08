César le pide a Rocío que sea buena y que no venda la casa de Gamaliel

César no tiene la culpa de que se entiendan Rocío y Gamaliel, su suegro, y está cansado de que Reyna le reclame que Rocío es una oportunista. César le pide a Rocío que se porte bien y que no venda la casa de Gamaliel, pues no le pertenece. César se siente entre la espada y la pared por tantos reclamos.