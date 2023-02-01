Una chica era obligada a vestirse de manera provocativa.

Una mujer estaba muy preocupada por su sobrina y muy molesta con su hermana. Ella obligaba a su hija a vestirse de una manera "sexy", aunque para su tía solamente se estuviera exhibiendo. Ya no sabía qué hacer para hacer entender a su hermana que podía poner en un gran riesgo a su propia hija.

Una mujer estaba preocupada porque su hermana estaba vistiendo a su sobrina de una manera muy peculiar. Ella asegurana que su hermana vestía a su sobrina como a una cualquiera y no le parecía que la estuviera exhibiendo de esa manera. Esta mujer estaba desesperada por encontrar ayuda, porque a su sobrina no le gustaba lo que hacía su madre con ella.

La hermana de esta mujer también estaba muy molesta. No quería que nadie se metiera en la manera en la que criaba a su hija y pensaba que su propia hermana quería quitarle a su hija por ser una amargada. No veía nada de malo en la manera en la que arreglaba o vestía a su hija, a pesar de que varias personas se lo habían dicho antes. Además, ella desconocía que su hija tenía bulimia.

La joven que era obligada a vestirse de esa manera por su madre estaba sumamente afligida. Ella no estaba nada cómoda por todo lo que su madre la había obligado a hacer y quería que la aceptaran por la persona que era. Además, ella tenía bulimia y era por todo lo que le había dicho su propia madre de su aspecto. La joven también reveló que la pareja de su madre le ha hecho regalos fuera de lugar, pues eran juegos de lencería.

La pareja actual de la madre de la joven dijo que no veía nada de malo en lo que pasaba con la relación de su novia y de su hija. Además, tampoco pensaba que era malo el regalo que le había hecho a la joven, aunque eso podría implicar muchas cosas. Se quiso justificar diciendo que la joven ya era mayor de edad.

Una buena amiga de la joven vino a revelar toda la verdad de ese hombre. Dijo todos los regalos que le ha dado a la hija de su pareja y resultó ser que eran varias prendas íntimas. También mencionó que ha habido miradas lascivas e incluso acoso por parte de este hombre.