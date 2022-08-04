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FOTOS | Chicharito le niega foto a niño, ¡y tira la bandera de México!

Video del futbolista “Chicharito” Hernández, se hace viral, pues le niega foto a un niño y tira la bandera de México al piso al estar dando autógrafos.

Por: TV Azteca

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