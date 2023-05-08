Chiquis estudiará derecho para ayudar a paisanos indocumentados.

Agárrense, porque Chiquis reveló en exclusiva a Ventaneando que, además de su carrera como cantante, podría dedicarse a estudiar leyes para ayudar a todos los mexicanos que se han ido a Estados Unidos, ilegalmente en busca de una mejor vida.

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Tal y como en su momento, lo hicieron sus abuelos Don Pedro Rivera y Doña Rosa Saavedra, la Chiquis ofreció un concierto este fin de semana en El Paso Texas, hasta donde llegó acompañada de una abogada que brindaría asesorías a todo aquel que las necesite.

Mi abogada, María Mendoza, mi amiga, viene aquí conmigo, va a estar dando consultas gratis, vamos a dar un caso pro bono, que quiere decir gratis…

Nace la idea de hace muchos años que, me nació esta pasión de ayudar a mi gente, a mi comunidad, pues mis abuelos vinieron a este país y nos ha dado tanto este país y, gracias a lo que hicieron mis abuelos, pues nos ayudaron y yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de la historia de nuestra gente que viene a este país para mejorar

Sabes que, sí lo he pensado, si lo he pensado, ahorita estamos súper ocupados, pero si me gustaría regresar a la escuela y aprender poquito más, no sé si de abogada, pero si puedo ayudar

¿Chiquis va a volver a operarse?

En otros temas y sin ningún tapujo, aceptó que recientemente se sometió a una lipoescultura para lucir más sensual que nunca y no descartó volver al quirófano en poco tiempo.

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No, no fue peligroso, yo la verdad me siento muy bien y voy a regresar a ponerme un poquito más, he pensado así en hacerme lo del abdomen

De lo que no quiso hablar Chiquis, es de la supuesta crisis matrimonial que vive Lupillo Rivera con Giselle Soto, a raíz de una infidelidad que ella habría cometido con el boxeador Fernando Vargas Jr.,quien por cierto, es amigo del también boxeador, Andy Ruiz, actual pareja de Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo.

