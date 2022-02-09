FOTOS | Chiquis Rivera sí fue agredida por Lorenzo Méndez.

Después de casi tres años de espera, el libro titulado ‘Invencible’ escrito por Chiquis Rivera salió a la luz este 8 de febrero, y la cantante espera que tenga gran aceptación entre sus fanáticos, pues podrán encontrar grandes revelaciones y conmovedores detalles de su vida privada en la que se incluye su fallido matrimonio con el cantante Lorenzo Méndez y el distanciamiento familiar con la dinastía Rivera.

Entre lágrimas, la hija mayor de Jenni Rivera declaró que no quiere ‘ser la víctima’, pero recordó que sufrió el rechazo de su esposo, quien también la violentó físicamente, por lo que se animó a revelar estas situaciones con el afán de que las personas que lo lean se empoderen y logren salir adelante tanto en relaciones tóxicas como para mejorar en lo personal y profesional.

Para Chiquis, este libro que es la continuación de su primer libro titulado ‘Perdón’, mismo que según la cantante le ayudó a sentirse “capaz, realizada, me siento mujer y sé que tengo los ovarios en la mano, pasé por mucho y logré salir adelante...”.

