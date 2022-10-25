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FOTOS | Chiquis le lanza una propuesta indecorosa a Shakira.

La cantante de Regional Mexicano usó sus redes sociales para lanzarle una propuesta a la cantante colombiana justo ahora que tiene el corazón roto.

Por: TV Azteca

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