Chofer de taxi revela video del pleito con Adriana Fonseca: ¿qué pasará?

Hace unos días, la actriz mexicana Adriana Fonseca compartió un video en el que se le vio conmocionada y llorando mientras viajaba a bordo de un taxi de aplicación, esto porque presuntamente el chofer la agredió verbalmente. Sin embargo, el chofer expuso lo que presuntamente realmente pasó.

¿Qué dijo Adriana Fonseca? Durante el incidente, Adriana Fonseca, de 44 años, viajaba junto a su mascota y, según comentó, traía muchos objetos consigo porque se dirigía a una locación, motivo por el cual no podía abandonar el vehículo.

“Vengo con un señor que está loco. Voy arriba del carro, me recogió una cuadra más adelante, me viene gritando, venía casi chocando”, explicó la actriz veracruzana visiblemente afectada y con los lágrimas en los ojos.

“Cuando le dije que le bajara (a la velocidad), me dijo que bajara mi pie de un lugar, traes el carro asqueroso. Me viene gritando”, agregó. La situación terminó cuando la actriz descendió del vehículo, pero posteriormente subió a sus historias de Instagram un texto que decía: “Este es un mensaje para Uber México, ya les mandé un mensaje directo por Twitter, para que lo chequen en nombre de todas las mujeres de México, de todos los pasajeros, creo en la justicia divina”.

¿Qué dijo el conductor?

Ante las acusaciones de Adriana Fonseca, el chofer describió a la actriz como clasista y racista. “Soy conductor de U… y soy buena persona, y tú eres una clasista y racista. Al perrito no se le ha hecho nada, está hermoso. Déjamelo, si quieres, tú eres la desagradable. Qué desagradable persona, viene pisando todo, haciendo lo que quiere”. En una parte del video también se escucha al conductor pedir apoyo, asegurando que la actriz no se quiere bajar.

¿El conductor expuso a Adriana Fonseca?

Tras lo sucedido, el conductor se identificó en redes sociales para contar su versión de los hechos y publicar un video. De acuerdo con Gerardo Deveze, la actriz fue prepotente con él. “Hola mi nombre es Gerardo Deveze Cabrera tengo 36 años tengo un hermoso niño de 4 años y una hermosa esposa de 34, madre y padre ya mayores de edad, escribo esto porque quiero dar mi versión de los hechos de lo que sucedió ayer con la actriz Adriana Fonseca, es falso lo que dice”.

“En el video se ve que no se le amenaza en ningún momento y no me interesa. Soy una persona de paz. Ella pisó mis interiores y se enojó. El video lo tiene Uber. A pesar de su actitud, le quiero pedir una disculpa a Adriana Fonseca”, recalcó.

“Se molestó porque di una vuelta de más porque no encontraba mi TAG, pero hay maneras de transmitir las molestias, no agrediendo (…) Tú eres la que me dijiste que te iba a estampar haciendo un cambio de carril, la locura la traes tú de pronto, estás exagerando, yo vengo manejando”.

El conductor le pidió a Adriana Fonseca que se bajara del taxi, pero ella le dijo que no podía hacerlo por la zona en la que se encontraban, además de que llevaba un perrito consigo.

“Yo tengo derecho a enojarme, me estás metiendo en un problema. ¿Tú sabes que los conductores vivimos al día? ¿Tú sabes lo que me generas si me suspenden? Me acabas la vida (…) yo te estoy transportando, no tienes por qué tratar así a la gente, tienes que darle dignidad a la gente”, agregó.

Por último, Gerardo Deveze hizo un llamado a los conductores de aplicación: “Tengan cuidado. Cuando anden de Uber siempre que les salga un pasajero así, grábenlos en corto para que no abusen de ustedes. Somos trabajadores también, no estaremos sindicalizado, pero somos trabajadores. No voy a dejar de transmitir porque me ha venido agrediendo, entonces si ya se calma un poco”.

