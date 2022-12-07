Christian Estrada se defendió de juicios por conflicto con Ferka.

Christian Estrada acudió este martes a las instalaciones de una televisora, el modelo salió apresurado y sin hablar con la prensa sobre el proceso legal que tiene con Ferka por la custodia de su hijo Leonel.

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Pero, fue su abogado el que compartió que no quiere litigar en los medios de comunicación.

Lo único que podemos decir es que, confiamos en las autoridades, en el proceso penal y en las instituciones, no hay nada más que declarar, en ese sentido creemos que vamos por el buen camino en la estrategia jurídica y es nada más. No tengo nada más que decir sobre eso. Lo vuelvo a reiterar, no queremos utilizar a los medios como un aliciente para poder llegar a un beneficio para mi cliente, únicamente sabemos que vamos bien, por buen camino con la estrategia que hemos planteado

Christian Estrada publicó un comunicado en sus redes sociales.

Aunque Christian Estrada reveló que no iba a hablar con los medios de comunicación, fijó su postura por medio de un comunicado.

He intentado buscar las palabras y la situación adecuadas para comunicarlo; sin embargo, mi estado emocional no me ha permitido expresarme de manera asertiva, fui atacado y juzgado por el público y medios de comunicación antes de darme la oportunidad de serlo por la autoridad realmente encargada de definir mi situación legal, quien cabe señalar que calificó mi detención como arbitraria e ilegal

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