Christian Estrada quedó libre después de encontronazo con Ferka.

Tras permanecer tres días detenido en compañía de sus presuntos abogados, anoche Christian Estrada salió libre del Reclusorio Norte después de ser presentado ante un juez de control por la denuncia de violencia familiar, sustracción de menores y usurpación de funciones que interpuso el fin de semana María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, madre de su hijo Leonel por el altercado ocurrido en una plaza comercial de la Colonia Del Valle, donde ella misma acusó una emboscada para quitarle al niño.

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Todo por mi hijo, todo por mi hijo

Horas antes y a sabiendas de que el padre de su hijo quedaría libre, María Fernanda evidenció su miedo y decepción, al enterarse de que las autoridades consideraron que la detención de Christian había sido ilegal.

No hubo detención, vamos a seguir con la investigación, porque no se cumplió la flagrancia y que yo, la verdad, estoy enojada y sentida donde la justicia, más allá de la detención y de los actos que hicieron, es que no están viendo el pavor que tengo de salir a la calle, el pavor que él sabe donde vivo, que él sabe dónde está mi hijo, en qué escuela va, quienes son mis papás y qué lo dejen suelto con todo lo que hace

Ningún padre tiene derecho a quitarle sin permiso, el bebé a la madre, no. Estoy en shock, estoy enojada, estoy triste, pero sobre todo tengo pavor

La abogada de Ferka reveló los detalles del proceso.

La abogada de la actriz, Ingrid Balderas, detalló en qué punto se encuentra el proceso.

No, no quedó vinculado, no pasamos esa etapa porque se calificó de ilegal la detención. Desafortunadamente, las autoridades no calificaron de legal la detención, consideran que fue arbitraria, pero no por eso se acaba aquí la investigación. El hecho delictivo existe y se seguirá con la investigación

No, por supuesto que no, eso es otro tema, ya del orden familiar y ya se ventilará en su momento. De hecho, la demanda ya está también, hoy entró; entonces, eso va con el juez familiar que es de lo civil, bueno de lo familiar, perdón. Entonces, esto sumará también a mi proceso de pedir la guarda y custodia emergente de mi hijo

Existen antecedentes, entonces, nosotros vamos a solicitar medidas de protección, porque existe el riesgo, hubo amenazas por parte del otro detenido, entonces, esto continúa, esto no se acaba

Por su parte, los abogados de los detenidos no quisieron dar más detalles, pues aseguran que ellos no litigan en los medios de comunicación.

No vamos a dar ningún comentario porque nosotros no litigamos en medios

Pero escuche usted atentamente, porque al parecer a este abogado le ocultaron cierta información, pues no tenía conocimiento de que su cliente, Alan González Benavides presunto defensor de Christian Estrada fue el que se acercó a Ferka para pedirle una foto y así, poder arrebatarle al niño en la plaza comercial.

Yo, claro, soy fan

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