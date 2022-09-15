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FOTOS | Nuevos rumores... ¡¿Christian Nodal y Cazzu ya se casaron?!

Christian Nodal y Cazzu ya no esconden su amor, ¡y fueron vistos afuera de una iglesia muy enamorados! ¿Ya se casaron?

Por: TV Azteca

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