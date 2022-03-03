FOTOS | Christian Nodal posa para una revista y le borran todo rastro de Belinda.

Después de que Christian Nodal compartió con sus seguidores a través de sus historias de Instagram que su compromiso con Belinda había terminado, su carrera ha empezado a despegar otra vez.

Tan pronto volvió a la soltería el cantante estrenó sencillo “Ya no somos ni seremos”, además firmó contrato con una nueva disquera, ofreció varios conciertos en Sudamérica y acudió a una entrega de premios donde salió victorioso.

Además protagonizó la portada de una reconocida revista especializada en temas de Vida y Estilo en la que sorprendió al contar episodios de su vida que muy pocos conocíamos, como, por ejemplo, que durante un tiempo se sintió inseguro si no usaba ropa de marca.

Pero lo que ha causado controversia es que el cantante de Regional Mexicano apareció sin un solo tatuaje que se hizo en honor a Belinda.

El nombre de “Beli” que tenía a un costado de la oreja y que después fue sustituido ¡no apareció! Como tampoco está la frase “Utopía” acompañado de un corazón rojo, que sabemos aún luce en la frente.

No cabe duda de que Nodal está en busca de borrar su pasado con Belinda y si se puede ayudar del Photoshop pues qué mejor.

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