Christian Nodal compareció ante las autoridades tras denuncia de disquera.

La mañana de este martes, Christian Nodal acudió a los juzgados de amparo del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro para atender un citatorio en torno a la demanda que interpuso en contra de su exdisquera Universal Music Fonovisa. Al parecer las autoridades dudaban de la autenticidad de su firma.

Las cámaras de Ventaneando captaron la presencia del cantante de regional mexicano, misma que era indispensable porque le solicitaron corregir y ratificar su firma, pues en los documentos que sus abogados han presentado, la rúbrica del cantante no coincide.

Christian llegó acompañado por cuatro personas a la entrada de los juzgados, mientras sus escoltas permanecieron en un camioneta blanca, misma en la que el cantante se desplazó entre una entrada y otra del recinto para evitar ser entrevistado.

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La crónica del encuentro de Nodal con las autoridades

Nodal llegó en punto de las 9:30 de la mañana, a pesar de que su cita estaba marcada para una hora después, su ingreso lo realizó de manera peatonal por la avenida Eduardo Molina.

Cabe mencionar que el ingreso del cantautor de regional fue casi inmediato a las instalaciones, a pesar de que en el recinto solo se permite la entrada hasta 5 minutos antes de la cita confirmada.

Como era de esperarse, el cantante llegó acompañado de su equipo legal, que no se le despegó en ningún momento y a pesar de los intentos de Ventaneando por obtener sus impresiones, el cantante logró evadir por una puerta distinta de los juzgados.

Habrá que esperar a ver si ante los juzgados de amparo del Poder Judicial de la Federación, la firma de Nodal será válida, o de qué recurso legal se hicieron valer para hacerlo.

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