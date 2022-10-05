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FOTOS | Nodal es señalado de ser machista y misógino. Te contamos la razón.

Decepcionó la reacción de Christian Nodal ante insultos a Belinda en su concierto, pues no calló al público sino hasta el final.

Por: TV Azteca

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