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FOTOS | Nodal se burla de Yahritza y su Esencia luego de sus declaraciones

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal, hizo una broma respecto a los comentarios que hicieron Yahritza y su Esencia sobre la comida mexicana.

Por: Ana Patricia Pérez

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