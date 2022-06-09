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FOTOS | ¿Nodal ya tiene novia? ¡Fue visto paseando de la mano con Cazzu!

A unos meses de haber terminado su compromiso, Christian Nodal fue captado de la mano de Cazzu en Guatemala. Te contamos.

Por: TV Azteca

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