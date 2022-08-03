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FOTOS | ¿Nodal está utilizando a Cazzu para olvidar su rompimiento?

El fin de semana pasado, se les vio juntos a Nodal y a Cazzu en un concierto de Wisin y Yandel... ¡Y los internautas opinaron sobre su relación!

Por: TV Azteca

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Cazzu y Nodal saludando.jpg
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