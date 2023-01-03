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FOTOS | Nodal y Cazzu se escaparon a Tokio y allá se encontraron a Rosalía y Rauw Alejandro.

Los famosos celebraron juntos la llegada del 2023.

Por: TV Azteca

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