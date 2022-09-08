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FOTOS | Estas son las millonarias condiciones que Nodal pide en sus conciertos.

Recientemente se filtró todo lo que Christian Nodal pidió como condición para ir a Colombia a dar un concierto, ¡una millonada!

Por: TV Azteca

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