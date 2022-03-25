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FOTOS | Esta es la razón por la que abuchearon a Nodal en un concierto.

Christian Nodal no sale de una, cuando ya está en otra... Fue abucheado en su más reciente concierto en Chihuahua, esta es la razón.

Por: TV Azteca

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