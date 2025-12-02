La pesadilla no acaba: Universal Music ataca a Christian Nodal con nueva apelación

El cantante mexicano Christian Nodal atraviesa un nuevo capítulo en su batalla legal contra Universal Music, luego de que la disquera apelara la decisión de la jueza que lo había favorecido en la demanda por presunta falsificación de contratos.

La decisión judicial y la apelación

El pasado 19 de noviembre, la jueza Diana Selene Medina Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, falló a favor de Nodal y de sus padres, Cristina Nodal y Jaime González, quienes habían sido acusados de utilizar documentos falsos. Sin embargo, la resolución no vinculó a los padres del compositor, lo que parecía cerrar parcialmente el caso.

No obstante, Universal Music no estuvo de acuerdo con el fallo y presentó un recurso de apelación. Según información publicada por El Universal, el órgano jurisdiccional “recibió nuevas promociones procesales relacionadas con el avance del caso, entre ellas destaca que tanto la Fiscalía General de la República como la asesoría jurídica privada de la ofendida, interpusieron recurso de apelación contra la resolución dictada”. Esto significa que el proceso contra los Nodal continúa abierto.

El Centro de Justicia Penal Federal informó que Christian Nodal y sus padres tienen tres días hábiles para responder de manera formal a la apelación.

Los contratos en disputa

Universal Music acusa al cantante y a su familia de haber falsificado presuntamente 32 contratos relacionados con los derechos de autor de los discos “Me Dejé Llevar”, “Ahora” y “Ayayay!”, todos grabados bajo el sello de la compañía. Con la apelación, se espera que la disquera presente nuevas pruebas en contra del intérprete y sus padres.

Antecedentes del caso

Este no es el primer escándalo legal que enfrenta Nodal. En ocasiones anteriores, el artista declaró ante la prensa que había sido exonerado de las acciones penales en su contra. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) desmintió esa versión, aclarando en un comunicado oficial que el caso continúa abierto y que la sentencia definitiva se conocerá en próximas audiencias.

Tras la primera audiencia, el intérprete de “De los besos que te di” expresó: “Siempre he creído en la justicia, soy un fiel creyente de que los hechos hablan más que las palabras. Hoy de nuevo estoy aquí con mi señora madre y mi señor padre, durante una jornada muy larga que ustedes vivieron también, valió la pena, satisfactoriamente no estoy vinculado”.