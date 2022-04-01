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FOTOS | Christian Nodal sí se la pasa en redes sociales ¡y hasta abrió canal de TikTok!

Contrario a su exnovia, quien se alejó de las redes sociales, el cantante de Regional Mexicano ya tiene una nueva plataforma para comunicarse con sus fans.

Por: TV Azteca

Christian Nodal con sombrero..jpg
Christian Nodal muy serio..jpg
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Mariana Ríos ¿el nuevo amor de Nodal_.jpg
Mariana Ríos, supuesta novia de Nodal..jpg
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