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FOTOS | "Ya no parece cuaderno rayado", usuarios aplauden a Nodal por borrarse sus tatuajes.

Aunque sigue siendo un misterio si se eliminó los tatuajes del rostro, el público agradece que ‘ya no parezca cuaderno rayado’.

Por: TV Azteca

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