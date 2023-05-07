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FOTOS | Sale a relucir la fortuna que Christian Nodal gastará para eliminar los tatuajes de su rostro.

El cantante de Regional Mexicano está haciendo todo lo que está en sus manos para eliminar sus tatuajes e incluso invertirá una fortuna en ello.

Por: Maribel Velázquez

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