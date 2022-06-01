  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | ¡Pleito entre Nodal y J Balvin! Se dieron con todo en Instagram.

“Encuentra las diferencias”: J Balvin se comparó con Christian Nodal y el mexicano le contestó: “que yo sí tengo talento”. ¡Te contamos!

Por: TV Azteca

4.jpg
2.jpg
1.jpg
5.jpg
3.jpg
6.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg
7.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal cantando.jpg
/
4.jpg
2.jpg
1.jpg
5.jpg
3.jpg
6.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg
7.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal cantando.jpg
4.jpg
2.jpg
1.jpg
5.jpg
3.jpg
6.jpg
8.jpg
10.jpg
9.jpg
7.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
Nodal avión.jpg
Nodal en PlayBoy.jpg
Nodal Elegante.jpg
Nodal guitarra.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal Revista PlayBoy.jpg
Nodal saludando.jpg
Nodal selfie.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal balcón.jpg
Nodal bebiendo.jpg
Nodal Blanco y negro.jpg
Nodal cantando.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado