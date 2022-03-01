FOTOS | Christian Nodal agradece a la vida las lecciones aprendidas.

Hace casi un mes Christian Nodal compartió a través de sus historias de Instagram que su relación con Belinda había llegado a su fin.

Tras la revelación, el cantante de Regional Mexicano empezó una serie de conciertos en América Latina donde ha dejado ver que su corazón está más fuerte que nunca.

Por si fuera poco, durante una entrega de premios a lo mejor de la música que se celebró en Estados Unidos, el cantante se coronó como el “rey de la noche” y ofreció un emotivo discurso que muchos han dicho trae un mensaje de trasfondo para su ex prometida.

Contrario al año pasado donde agradeció al “amor de su vida”, ahora su agradecimiento fue para sus padres, su equipo de trabajo, sus seguidores y a la vida por tantas lecciones.

¡No cabe duda de que el amor puede acabar en un abrir y cerrar de ojos, al menos, eso es lo que ha dejado ver el ex enamorado de Belinda!