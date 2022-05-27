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FOTOS | Esta es la millonaria cantidad que Christian Nodal gasta en renta.

Hace unas semanas, Christian Nodal decidió mudarse a Estados Unidos y la mansión que renta, ¡le sale en casi un millón mensual!

Por: TV Azteca

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