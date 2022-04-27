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FOTOS | Christian Nodal no se borró el tatuaje de su ex ¡pero sí se lo modificó!

El cantante de Regional Mexicano aclaró de una vez por todas qué pasó con el tatuaje que se hizo en honor a su ex prometida.

Por: Redacción Azteca UNO

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Christian Nodal con sombrero..jpg
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Belinda y Nodal amorosos..jpg
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