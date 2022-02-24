FOTOS | Disquera demanda a papás de Christian Nodal por supuesto fraude.

Christian Nodal no para de estar en el ojo del huracán desde que terminó su relación con Belinda hace unas semanas, pues no está en una, cuando aparece otra. ¿En qué está metido ahora?

Se dio a conocer que el sello discográfico bajo el cual el Christian producía su música, Universal Music, habría actuado legalmente contra Cristina Nodal y Jaime González, padres del cantante, por supuestamente haberse apropiado de contenido que pertenece legalmente a la disquera.

Al parecer, los representantes de la empresa habrían acudido a la Fiscalía para presentar una denuncia por el delito de fraude genérico, pues supuestamente los padres de Nodal habían simulado contratos para apropiarse de diversos fonogramas y videogramas por cuyos derechos la disquera Universal ya había pagado. ¡Qué fuerte!

Recordemos que el pasado 16 de febrero, Sony Music anunció que Nodal se unía a sus filas de artistas, luego de haber protagonizado una polémica por supuestamente haber sido vetado de varios escenarios al incumplir su contrato con Universal.

Te contamos más detalles en las fotografías.

