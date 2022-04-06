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FOTOS | Christian Nodal vive una vida de excesos luego de su rompimiento.

Medios aseguran que Cristian Nodal se ha desenfrenado mucho luego de su rompimiento amoroso y hasta falta a sus compromisos.

Por: TV Azteca

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