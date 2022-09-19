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FOTOS | Nodal sonríe al escuchar insulto que desconocido cantante hace a Belinda.

En redes sociales se filtró un video donde aparece un cantante ofendiendo a la exprometida de Christian Nodal y éste solo se limita a sonreír.

Por: TV Azteca

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