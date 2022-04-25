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FOTOS | Christian Nodal tatúa a famosa presentadora de TV.

Durante una visita a Miami, Florida, el cantante de Regional Mexicano aprovechó para tatuar la piel de una famosa, ¡aquí todos los detalles!

Por: TV Azteca

Christian Nodal con sombrero..jpg
Adamari López con labios rojos..jpg
Christian Nodal con lentes..jpg
Adamari López de vacaciones..jpg
Christian Nodal con nuevos tatuajes..jpg
Adamari López en pijama..jpg
Christian Nodal con señal de amor y paz..jpg
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Christian Nodal bebiendo..jpg
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Christian Nodal cantando..jpg
Adamari López en la playa..jpg
Christian Nodal en el escenario..jpg
Adamari López posando..jpg
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Adamari vestido verde..jpg
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Adamary y Nodal mirando el tatuaje..jpg
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