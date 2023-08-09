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FOTOS | Christian Nodal se está quitando los tatuajes de la cara, ¡y lo está sufriendo!

Christian Nodal se está borrando del rostro los tatuajes que tenía, pues no quiere que su bebé lo conozca así... ¡Y lo está sufriendo! Te contamos en fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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