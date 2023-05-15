  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Autenticando...

FOTOS | Humildemente... ¡Christian Nodal gastó casi un millón de pesos solo en tenis!

Christian Nodal grabó un video para el canal de YouTube del influencer “Berth-Oh”... ¡Y gastó casi un millón de pesos solo en tenis! Te contamos en las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

Berth en Qatar.jpg
Nodal sonrisa.jpg
Berth nuevo restaurante.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal con Berth.jpg
Nodal selfie.jpg
Berth en camello.jpg
Nodal rosas.jpg
Berth con sombrero.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal recibiendo premio.jpg
Nodal posando.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal pelon.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal joven.jpg
Nodal foto en espejo.jpg
Nodal Gucci.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal feliz.jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal despertando.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal avión.jpg
/
Berth en Qatar.jpg
Nodal sonrisa.jpg
Berth nuevo restaurante.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal con Berth.jpg
Nodal selfie.jpg
Berth en camello.jpg
Nodal rosas.jpg
Berth con sombrero.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal recibiendo premio.jpg
Nodal posando.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal pelon.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal joven.jpg
Nodal foto en espejo.jpg
Nodal Gucci.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal feliz.jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal despertando.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal avión.jpg
Berth en Qatar.jpg
Nodal sonrisa.jpg
Berth nuevo restaurante.jpg
Nodal sombrero.jpg
Nodal con Berth.jpg
Nodal selfie.jpg
Berth en camello.jpg
Nodal rosas.jpg
Berth con sombrero.jpg
Nodal selfie (2).jpg
Nodal recibiendo premio.jpg
Nodal posando.jpg
Nodal Modelando.jpg
Nodal pelon.jpg
Nodal mar.jpg
Nodal joven.jpg
Nodal foto en espejo.jpg
Nodal Gucci.jpg
Nodal Ferrari.jpg
Nodal feliz.jpg
Nodal Estudio de grabación.jpg
Nodal despertando.jpg
Nodal desierto.jpg
Nodal con mariachi.jpg
Nodal charrito.jpg
Nodal avión.jpg
Tags relacionados
Venga la Alegría

Contenido relacionado