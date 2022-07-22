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FOTOS | Christian Nodal ya superó todo lo que le sucedió, ¡así lo logró!

El cantante de regional mexicano, volvió a utilizar sus redes sociales después de estar inactivo hace algún tiempo. Te contamos.

Por: TV Azteca

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