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FOTOS | Christian Nodal cancela conciertos, ¡para darse unas vacaciones!

El cantante de regional mexicano, Christian Nodal dio a conocer que pospondrá conciertos para descansar lo que resta del año.

Por: TV Azteca

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