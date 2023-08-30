¿A qué edad dejamos de ser felices? Esto dice la ciencia

La felicidad es un sentimiento efímero, pues no tiene fecha de duración ni de caducidad, sino más bien se traduce en momentos; sin embargo, hay una edad en la que los seres humanos dejamos de ser felices, según la ciencia.

Todas y cada una de las etapas de nuestra vida tiene sus pro y sus contra, todo depende del cristal con que se mire, no obstante, hay que aprender a vivir la vida de la mejor forma con todo lo que conlleva.

Dolor por crecimiento en niños, ¿por qué sucede y cómo aliviarlo?

Este sentimiento depende de diferentes cuestiones en la vida, pues mientras para algunos la felicidad está marcada por la salud y el dinero, para otros puede ser la familia y el hogar, mientras que para unos más podría ser tener lujos y una vida ostentosa.

Te puede interesar: ¿Cómo lograr que tu gato te haga caso, según la ciencia?

Sin embargo, en esta ocasión nos centraremos en la infelicidad, ese sentimiento desagradable que nos hace sentir tristes, vacíos, inconformes, desdichados, insatisfechos, desmotivados, cabizbajos, etcétera.

¿A qué edad nos sentimos infelices los humanos?

La niñez y la adolescencia quizá son unas de las etapas más felices de nuestras vidas y muchos pensarían que la vejez es una de las más tristes, pero no es así, ya que la ciencia ha demostrado que la etapa más infeliz de nuestra vida es hacia finales de los 40 años (47 años).

También te puede interesar: Este es el tiempo que dura el amor, según la ciencia

De acuerdo con una investigación realizada por el economista David Blanchflower, profesor de la Universidad Dartmouth College y exmiembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, existe una “curva de la felicidad” que se hace presente en la mayoría de países, esto luego de tomar como muestra 134 naciones.

El investigador señaló que la felicidad tiene forma de “U” y la parte más infeliz de nuestras vidas es a los 47 años, pero a partir de ahí la felicidad comienza a aumentar a medida que nos hacemos más grandes. Mientras que la niñez se encuentra en la parte más alta de la “U”, por lo que es la etapa más feliz de la vida.

En su estudio, David Blanchflower detectó que en promedio, la edad más infeliz en países desarrollados es a los 47 años, mientras que en los países en desarrollo es a los 48.2 años. “A los 47 la gente se vuelve más realista, ya se dieron cuenta que no van a ser el presidente del país”, declaró el británico.

Te puede interesar: Esta es la mejor postura para dormir, según la ciencia

Esto es porque a finales de los 40 aumenta la vulnerabilidad frente al fenómeno económico, sobre todo si este es adverso, ya que le afecta más a personas con menos educación y desempleados.

¿La vida es más feliz después de los 50? De acuerdo con el propio estudio, la vida después de los 50 años es más feliz, esto porque a medida que envejecemos, aprendemos a adaptar nuestras fortalezas y debilidades, además de eso, nuestras aspiraciones disminuyen y también nuestras responsabilidades.

¿México es de los países más felices del mundo?

México figura en el lugar 36 de los países más felices del mundo, esto de acuerdo con el informe anual World Happiness Reporte, aunque este dato contrasta con los arrojados por la encuesta de BRAIN y Gallup International Association, que dio a conocer a inicios de 2023 que México era el segundo país más feliz del mundo.

