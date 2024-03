Cierra organización de Will Smith por falta de donaciones

Will Smith no deja de estar en el ojo público desde aquella ocasión en que abofeteo a Chris Rock, después de un comentario que hizo el presentador hacia Jada Smith, el cual no fue del agrado del actor. Desde ese entonces la imagen de Will ha ido decayendo, así como su carrera, pues no lo hemos visto actualmente en ningún proyecto y mucho menos en una gala de los Premios Oscar.

Organización benéfica de Will Smith a punto de la deriva

El desafortunado evento en los Oscar del año 2022 hizo que la carrera y trayectoria de Will Smith sufriera en varios aspectos de su vida, pues quedó vetado durante 10 años de los Premios de la Academia, como castigo al mal acto que hizo frente a cientos de personas. También salieron a la luz varios secretos de su familia dichos por su propia esposa y por si no fuera poco, su fundación “The Will And Jada Smith Family Foundation” dejó de recibir donaciones en un 83%, ya que varios donantes importantes decidieron salir de la fundación, tras la mala reputación y fama que la familia Smith empezó a tener. Variety ha confirmado que CAA y American Airlines se retiraron de la organización poco después de la bofetada Will contra Chris Rock, debido a eso, otros donantes siguieron sus pasos y decidieron dejar de donar.

¿A qué se dedica la organización “The Will And Jada Smith Family Foundation”?

The Will and Jada Smith Family Foundation, es una organización benéfica fundada en 1996 por Jada y Will, quienes, en su momento fueron una de las parejas más queridas en Hollywood. Esta fundación apoyaba en temas relacionados con la educación, la sustentabilidad y el bienestar en los Estados Unidos. Los ingresos de la fundación eran sumamente altos en su inicio, puesto que muchos asociados eran de empresas de alto nivel y prestigio, pero en los últimos dos años los ingresos cayeron de 1.760.000 dólares en 2020 y 2.138.660 en 2021 a tan solo 365.870 en 2022. La caída financiera de “The Will and Jada Smith Family Foundation” ha hecho que la pareja tomará la decisión de cerrar definitivamente el gran proyecto que empezaron con mucho amor para los niños, pero una fuente cercana a ellos asegura que seguirán haciendo donaciones, pero ahora serán privadas.

