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FOTOS | Clara Chía termina hospitalizada, ¿por culpa de Shakira?

La novia de Gerard Piqué no soportó la presión mediática que le genera ser novia de un famoso.

Por: TV Azteca

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